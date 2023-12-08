Мир 08 декабря 2023, 11:05 Новое налоговое дело доведет сына Байдена до 17 лет тюрьмы Fox News: сыну президента Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы Keystone Press Agency / Global Look Press

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По новому обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов сыну президента США Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы. Об этом сообщил в соцсети X (бывший Twitter) телеканал Fox News.

«Согласно Минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет», — заявил корреспондент канала.

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Спецпрокурор предъявил Хантеру Байдену обвинение по девяти пунктам, в том числе в подаче поддельной налоговой декларации. По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов за период с 2016 по 2020 год. Американский бюджет недополучил от сына Джо Байдена 1,4 миллиона долларов. Обвинитель Дэвид Вайс заявил, что мужчина тратил деньги на дорогие машины, наркотики и девушек.

Хантер Байден — средний ребенок демократа. Он неоднократно провоцировал скандалы из-за связей с украинской газовой компанией Burisma Holdings, употребления запрещенных веществ и романов, в том числе с вдовой своего брата.