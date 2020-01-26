Число заразившихся коронавирусом в Китае выросло почти до 2 тысяч

Смертельный коронавирус стремительно наступает. За минувшие сутки число инфицированных в Китае выросло до 1975 человек. Жертвами заразы стали уже 56 человек.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет Китая по здравоохранению, более 300 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Медики подозревают заражение коронавирусом у 2,5 тысячи человек. Первых инфицированных выявили в китайском Ухане (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. За месяц вирус распространился по 30 регионам страны и вырвался за пределы КНР. Врачи отметили случаи заражения в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии.

Власти закрыли на карантин более десятка городов, чтобы не допустить распространения коронавируса. Среди них несколько мегаполисов. 25 января в Китае ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. Всего на этой территории живут более 1,2 миллиарда человек.

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