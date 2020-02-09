Вспышка коронавируса повлияла не только на Китай, но и мировую экономику. России, в частности, пришлось закрыть регулярные рейсы и отменить поставку товаров. Насколько сильно инфекция скажется на экономике будет зависеть от того, как быстро с ней справятся.

«Ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как ситуация будут развиваться дальше», — рассказали ТАСС в Счетной палате.

Там пояснили, что в случае, если специалисты быстро искоренят инфекцию, то последствия можно будет нивелировать. Это удастся сделать за счет того, что страны будут пытаться скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг.

«Если борьба с эпидемией затянется, в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным», — отметили в Счетной палате.

На российской экономике это отразится за счет снижения спроса на энергоносители и снижения нефтяных котировок. Кроме того, может сократиться внешнеторговый оборот. За январь–ноябрь 2019-го его значение составило 100 миллионов долларов, что составляет 16,5% от всего внешнеторгового оборота страны.

Китайским коронавирусом заболели уже более 34 тысяч людей. Жертвами инфекции стали 811 человек. Власти Китая дали вирусу временное название NCP (Novel Coronavirus Pneumoniа). Главное о заболевании на 9 февраля можно узнать в материале «360».