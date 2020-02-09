Коронавирус в России и мире. Главное на 9 февраля

Число жертв нового типа коронавируса в Китае выросло до 811 человек. Уже сейчас количество погибших от нового коронавируса всего за месяц с небольшим превысило общее число жертв за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002–2003 годов. Заражены инфекцией более 37,1 тысячи, выздоровели и выписаны только 2649 граждан. За последние сутки новые случаи заражения были выявлены в нескольких странах.

В России

По последним данным, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство также рассказало, что с 1 февраля на Дальнем Востоке под медицинским наблюдением находятся 92 гражданина Китая, которые имеют в России вид на жительство.

Посольство России в Японии продолжает содействовать россиянам, которые сейчас находятся на борту круизного лайнера «Diamond Princess», где у 64 пассажиров был подтвержден коронавирус 2019-nCoV. Среди заразившихся российских граждан нет, дипмиссия поддерживает с ними постоянный контакт.

Эвакуированные ранее из Уханя россияне уже несколько дней находятся на карантине в санатории под Тюменью. Врачи не нашли повышенной температуры ни у одного из прилетевших. Все граждане чувствуют себя хорошо, но в целях безопасности они будут находится на карантине 14 дней. Прибывших из Уханя обеспечили всем необходимым, но одна из россиянок рассказала, в чем единственный минус карантина под Тюменью.

Накануне из Китая в Россию вернулись 34 человека. Все они прошли по транспортному коридору, организованному на закрытом из-за инфекции пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР).

А с подмосковного аэропорта Жуковский в Китай вылетел транспортный самолет МЧС России Ил-76. Он доставит в страну медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Гуманитарный груз был сформирован по поручению президента Владимира Путина и российского правительства.

В мире

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 811 человек. Среди них гражданин Японии, который был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии в Ухане. Сейчас устанавливается было ли его заболевание вызвано новым коронавирусом. Если факт заражения подтвердится, это станет первым случаем гибели японца от 2019-nCoV.

Число жертв нового коронавируса всего за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002–2003 годов.

От новой инфекции в Ухане погиб и гражданина США. Газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине пишет, что американцу было около 60 лет. Он скончался еще в четверг, но известно об этом стало только в субботу.

Также в субботу в Ухане открыли второй специальный госпиталь «Лэйшэньшань». В тот же день первая группа медиков прибыла на место, и начала подготовку к приему пациентов. Здесь будут находиться только те люди, у которых диагноз уже подтвержден.

А в Шанхае людям запретили появляться в общественных местах без масок. Также граждане обязаны не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут «строгое разбирательство».

В Китае снова отложили время выхода на учебу. Так в Шанхае, Цзянсу, Чжэцзяне и еще шести провинциях занятия не начнутся до конца февраля, в Юньнани, Цзянси, Ляонине, Сычуане и Хэнани — после 17 февраля, а во Внутренней Монголии, Ганьсу и нескольких других — с начала марта.

Число заболевших 2019-nCoV продолжает расти во всем мире. Больше всего инфицированных в Китае, в провинции Хубэй. Там за сутки подтвердили около двух тысяч заражения — теперь количество заболевших больше 27,1 тысячи граждан. В мире вирусом заразились более 37,1 тысячи человек.

В ОАЭ число заболевших 2019-nCoV возросло до семи человек. Коронавирус обнаружили у двух граждан Китая и Филиппин. В Таиланде подтвердили семь новых случаев заражения. Теперь количество заболевших коронавирусом в стране достигло 32 человек. Во Франции подтвердили еще пять новых случаев инфицирования. Теперь в стране 11 заболевших 2019-nCoV. Власти Сингапура подтвердили еще семь случаев заражения новой инфекцией, общее число заразившихся достигло 40.

При этом в ВОЗ отметили, что отношение числа новых зараженных коронавирусом к общему количеству больных в феврале понизилось по сравнению с январем.

Тем временем в Японии зарегистрирован первый случай выздоровления мужчины после заражения коронавирусом. Накануне его уже выписали из больницы.

Бывшему пациенту больше 60 лет, и он первый житель Японии, заразившийся внутри страны без посещения Китая. Дело в том, что он работал водителем экскурсионного автобуса и вирус мог передаться ему от китайского туриста.