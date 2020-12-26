Коронавирус перешагнул отметку в 80 млн заразившихся по всему миру

С начала пандемии коронавирусом заразились в мире более 80 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Точное число инфицированных в мире — 80 027 056 человек. Среди них умерли 1 753 313, а выздоровели 45 145 454.

Больше всего инфицированных выявлено в США (18 771 885). За все время в Америке скончались 330 345 пациентов. Второе место по числу заражений заняла Индия с 10 169 118 выявленными случаями. В этой стране зафиксировано 147 343 летальных исхода. За ней идет Бразилия, где заразились 7 448 560 граждан, умерли 190 488 пациентов.

Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев инфицирования. По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 3 021 964 случая заражения. Отметку в три миллиона страна перешла 26 декабря. Выздоровели 2 426 439 граждан, ушли из жизни 54 226.

Коронавирус в России выходит на плато, рассказал агентству Ura.ru профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Даже если новый «британский» штамм добрался до страны, он не обязательно даст прирост заболевших. Специалист призвал относиться к новому штамму спокойно, но при этом осознавать всю важность происходящего.

Ранее врачи перечислили пять симптомов коронавируса, при появлении которых необходимо сразу же обратиться к врачу. Они относятся к второстепенным.