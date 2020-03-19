Ученые: человек не заражается COVID-19 от домашних животных

Кошки, собаки и остальные домашние любимцы не могут быть источником заражения коронавирусом. Нет ни одного случая передачи вируса от животного человеку.

Об этом «Российской газете» рассказали в Роспотребнадзоре, ссылаясь на советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Виктора Малеева. По его словам, люди подвержены семи видам коронавируса. В их числе и новый тип вируса. Но ни один из них не опасен для собак, кошек, хомяков и других питомцев. При этом он заметил, что существуют и другие типы коронавируса. Они угрожают здоровью животных, но безвредны для человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала вспышку нового типа коронавируса пандемией. По всему миру COVID-19 заразились более 200 тысяч человек, примерно половина выздоровела, более восьми тысяч умерли. По данным ВОЗ, не зарегистрировано ни одного случая заражения кошек или собак коронавирусом.

Тем временем в России зафиксированы 147 случаев заболевания. За 18 марта зарегистрировано 33 новых больных: 31 — в Москве, один — в Томской области, один — в Новосибирской. Пациенты находятся в специальных боксах под наблюдением врачей. Последняя информация о распространении COVID-19 — в большом материале «360».