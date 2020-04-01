Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 440 в 35 регионах. <…> В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах», — сообщил Роспотребнадзор.

Всего врачам удалось вылечить от инфекции 190 пациентов. Их уже выписали из больниц. Погибли от коронавируса 24 человека.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Как выяснилось, новые заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Сейчас они находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением. Медики выясняют, с кем они общались в последнее время, чтобы проверить этих людей на наличие инфекции.

«Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — напоминает Роспотребнадзор.

По состоянию на 31 марта в России было 2337 инфицированных. Днем ранее этот показатель находился на отметке в 1836 человек. В мире заболевших COVID-19 насчитывается более 860 тысяч. Летальных исходов — более 42,3 тысячи.