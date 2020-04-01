Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек
«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 440 в 35 регионах. <…> В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах», — сообщил Роспотребнадзор.
Всего врачам удалось вылечить от инфекции 190 пациентов. Их уже выписали из больниц. Погибли от коронавируса 24 человека.
Как выяснилось, новые заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Сейчас они находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением. Медики выясняют, с кем они общались в последнее время, чтобы проверить этих людей на наличие инфекции.
«Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — напоминает Роспотребнадзор.
По состоянию на 31 марта в России было 2337 инфицированных. Днем ранее этот показатель находился на отметке в 1836 человек. В мире заболевших COVID-19 насчитывается более 860 тысяч. Летальных исходов — более 42,3 тысячи.