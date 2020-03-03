Коронавирус добрался до Украины

На Украине выявили первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заболел житель Черновицкой области. Его семья недавно вернулась из Италии. У людей были схожие с вирусом симптомы.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко напомнил на брифинге о четырех случаях с подозрением на COVID-19. Его выступление транслировал украинский Кабмин на своем YouTube-канале.

«Сегодня коронавирус подтвердился у одного человека», — сказал Ляшко.

Замглавы украинского Минздрава добавил, что специалисты уже начали работать с гражданами, которые так или иначе контактировали с зараженным. Местным эпидемиологам известно обо всех из них.

Коронавирусом во всем мире уже заразились более 90 тысяч человек, а число жертв COVID-19 превысило три тысячи. Только в Южной Корее уже 5186 заболевших.

В России за месяц зарегистрировали шесть случаев коронавируса. Вирус поразил двух граждан Китая и четырех россиян. Трое наших соотечественников заболели на круизном лайнере Diamond Princess. Еще один привез вирус из Италии. Китайцев из больниц выписали еще в середине февраля — они излечились. За россиянами наблюдают медики.