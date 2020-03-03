Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом в Южной Корее
В Южной Корее количество зараженных коронавирусом увеличилось на 374 человека за 16 часов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Ренхап.
На данный момент зарегистрировали 5186 заболевших южнокорейцев. К настоящему времени там скончались 28 человек. В основном это люди с другими хроническими заболеваниями.
Ранее 98-летняя жительница Уханя преодолела коронавирус. Она стала самым взрослым пациентом, который выздоровел после заражения.