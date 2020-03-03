Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом в Южной Корее

На данный момент зарегистрировали 5186 заболевших южнокорейцев. К настоящему времени там скончались 28 человек. В основном это люди с другими хроническими заболеваниями.

Ранее 98-летняя жительница Уханя преодолела коронавирус. Она стала самым взрослым пациентом, который выздоровел после заражения.