27 февраля 2024, 20:35
Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии
NRK: короля Норвегии Харальда V госпитализировали из-за инфекции в Малайзии
Король Норвегии Харальд V попал в больницу во время отпуска в Малайзии. Об этом сообщила вещательная корпорация NRK.
Монарха, по данным журналистов, госпитализировали из-за инфекции. Его лечением занимаются как малайзийские, так и европейские врачи из сопровождения короля. Малайзию Харальд V посетил с частным визитом.
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Королю Харальду 87 лет. В прошлый раз он попал в больницу в августе 2022 года. Монарха госпитализировали в Университетскую больницу Осло с высокой температурой. А за месяц до этого, в июле 2022-го, Харальд принял участие в чемпионате мира по парусному спорту в Женеве и занял 10-е место.
В феврале 2022 года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе потребовала личных извинений от короля Норвегии Харальда V. Спортсменка объявила бойкот норвежским СМИ до тех пор, пока монарх не извинится.
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