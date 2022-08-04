Король Норвегии Харальд V попал в больницу

Врачи Университетской больницы Осло занялись лечением короля Норвегии Харальда V. Об этом сообщил сайт норвежского телеканала TV2 со ссылкой на пресс-службу дворца.

В сообщении говорится, что состояние короля, которого привезли в больницу с температурой, медики оценили как стабильное. Главу государства сопровождает личный врач Бьорн Бендз.

Журналисты напомнили, что 85-летний Харальд V в конце июля принял участие в чемпионате мира по парусному спорту в Женеве, где занял 10-е место.

Президент Международной ассоциации яхтсменов Вернер Дойринг отметил, что король Норвегии на протяжении 10 лет заявляет, что очередной чемпионат мира станет для него последним, но каждый раз возвращается. Он подчеркнул, что сейчас все рассчитывают увидеть его на первенстве в следующем году в Генуе.