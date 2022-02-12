Названы условия окончания бойкота Вяльбе норвежских СМИ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот СМИ из Норвегии. Условием отказа от принятого решения она назвала личные извинения короля страны Харальда V.

Мнением о бойкоте со стороны Вяльбе поделился норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт. Его процитировал «Спорт-Экспресс».

«Она сказала, что будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд», — отметил Сальтведт.

Он пояснил, что Вяльбе общалась с русскоговорящим представителем прессы Норвегии на стадионе. Президент Федерации лыжных гонок, по его словам, высказалась насчет самого Сальтведта, NRK норвежцев и пропаганды страны, назвав норвежцев неудачниками.

Вяльбе возмутила статья Сальтведта об участии россиян в скиатлоне. Журналист заявил, что они вообще не должны были выходить на соревнования. Александр Большунов, по мнению норвежца, мог бы подождать золота до следующей Олимпиады в Милане в 2026 году. После публикации материала президент Федерации лыжных гонок России и приняла решение бойкотировать СМИ Норвегии.