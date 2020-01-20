«Король Instagram» поставил на Серроне и лишился $1 млн за 40 секунд

Американский блогер, игрок в покер и актер Дэн Билзерян проиграл миллион долларов. «Король Instagram» сделал ставку на Дональда Серроне в матче против ирландца Конора Макгрегора.

О проигрыше миллионер сообщил в своем Instagram. В Stories Билзерян также показал, как высыпает стопки банкнот на стол букмекерской конторы.

Точную сумму своего проигрыша блогер не озвучил, однако СМИ со ссылкой на источники уверяют, что речь идет о миллионе долларов. Внушительную сумму он потерял за 40 секунд. Именно столько понадобилось бойцу ММА Конору Макгрегору, чтобы нокаутировать соперника.

После главного поединка американца Дональда Серроне отвезли в больницу.

Следующим, с кем предстоит встретиться Макгрегору, станет россиянин Хабиб Нурмагомедов. Соперничество двух спортсменов глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сравнил с боями Мухаммеда Али с Джо Фрейзером или Джорджем Форманом.