Нурмагомедов должен стать следующим соперником Макгрегора — глава UFC
По его словам, ирландский боец уже давно хочет взять реванш у российского спортсмена. По мнению Даны Уайт, соперничество Макгрегора и Нурмагомедова можно сравнить с боями Мухаммеда Али с Джо Фрейзером или Джорджем Форманом.
Уайт заявил, что схватка с Макгрегором очень важна «для наследия Хабиба». Глава Абсолютного бойцовского чемпионата предположил, что если российский боец сначала побьет Тони Фергюсона, а потом снова уложит на лопатки Конора Макгрегора, то «это будет нечто».
Функционер подчеркнул, что если вдруг Нурмагомедов уступит Макгрегору, то ирланду придется сразиться с Тони Фергюсоном.
В ночь на 19 января состоялся бой между Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Схватка прошла в Лас-Вегасе, но длилась недолго. Ирландец отправил соперника в нокаут через 40 секунд после начала.