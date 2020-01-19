Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим, с кем встретится ирландец Конор Макгрегор.

По его словам, ирландский боец уже давно хочет взять реванш у российского спортсмена. По мнению Даны Уайт, соперничество Макгрегора и Нурмагомедова можно сравнить с боями Мухаммеда Али с Джо Фрейзером или Джорджем Форманом.

Уайт заявил, что схватка с Макгрегором очень важна «для наследия Хабиба». Глава Абсолютного бойцовского чемпионата предположил, что если российский боец сначала побьет Тони Фергюсона, а потом снова уложит на лопатки Конора Макгрегора, то «это будет нечто».

Функционер подчеркнул, что если вдруг Нурмагомедов уступит Макгрегору, то ирланду придется сразиться с Тони Фергюсоном.

В ночь на 19 января состоялся бой между Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Схватка прошла в Лас-Вегасе, но длилась недолго. Ирландец отправил соперника в нокаут через 40 секунд после начала.