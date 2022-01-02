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    02 января 2022, 16:28

    Месси и еще три игрока ПСЖ заразились коронавирусом

    ПСЖ: Месси заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию

    Александр Блинов

    Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заразился коронавирусом. Также положительный результат теста получили еще трое игроков ПСЖ. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

    Месси и еще три игрока ПСЖ заразились коронавирусом

    Среди игроков парижского клуба, помимо знаменитого аргентинца, заразу подхватили испанские защитник Хуан Бернат и голкипер Серхио Рико, а также полузащитник француз Натан Битюмазаля. В «Пари Сен-Жермен» сообщили, что все футболисты соблюдают самоизоляцию и чтут все протоколы.

    Еще одна мировая звезда, бразилец Неймар, продолжит проходить лечение у себя на родине до 9 января. Форвард ПСЖ в конце ноября получил серьезную травму голеностопа в матче против «Сент-Этьена», его унесли с поля на носилках. Ему помогают реабилитироваться медицинские специалисты и работники клуба. Примерно через три недели он сможет вернуться к тренировкам.

    Месси ранее признали одним из 10 самых уважаемых мужчин мира. Рейтинг представил британский социологический институт YouGov. Месси занял седьмое место. Криштиану Роналду — четвертое.