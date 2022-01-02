Месси и еще три игрока ПСЖ заразились коронавирусом

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заразился коронавирусом. Также положительный результат теста получили еще трое игроков ПСЖ. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Среди игроков парижского клуба, помимо знаменитого аргентинца, заразу подхватили испанские защитник Хуан Бернат и голкипер Серхио Рико, а также полузащитник француз Натан Битюмазаля. В «Пари Сен-Жермен» сообщили, что все футболисты соблюдают самоизоляцию и чтут все протоколы.

Еще одна мировая звезда, бразилец Неймар, продолжит проходить лечение у себя на родине до 9 января. Форвард ПСЖ в конце ноября получил серьезную травму голеностопа в матче против «Сент-Этьена», его унесли с поля на носилках. Ему помогают реабилитироваться медицинские специалисты и работники клуба. Примерно через три недели он сможет вернуться к тренировкам.

Месси ранее признали одним из 10 самых уважаемых мужчин мира. Рейтинг представил британский социологический институт YouGov. Месси занял седьмое место. Криштиану Роналду — четвертое.