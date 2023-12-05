Знаменитости 05 декабря 2023, 15:27 Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России Mash: певица Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России РИА «Новости»

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Певица Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, речь идет о модном бутике женской одежды Myseasons.

Этот бутик в Санкт-Петербурге Брежнева открыла вместе с дизайнером Ханной Хмелевой.

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Источник Mash уточнил, что Хмелева не так давно вышла из из совместного ООО «Майсизонс». Причиной стало полное неучастие Брежневой в бизнесе.

Хотя, по его словам, изначально между владельцами бренда была договоренность, что певица будет отвечать за продвижение, а другие обязательства будут на плечах дизайнера.

Теперь Хмелева стала единственной хозяйкой бутика, указал собеседник Telegram-канала. А ООО Брежневой при этом закрыли за долги.

В начале октября издание Woman.ru сообщало, что Брежнева лишилась дома в Тоскане после развода с продюсером Константином Меладзе. Эту недвижимость пара приобрела еще до заключения брака. Из-за этого певица не сможет претендовать на нее.