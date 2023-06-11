11 июня 2023, 12:16
Песков заявил об отсутствии фундамента для диалога с Украиной
Песков: у России нет даже хлипкого фундамента для переговоров с Украиной
Сейчас у России нет и хлипкого фундамента, чтобы вести переговоры с украинскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, чтобы выстраивать хотя бы какой-то диалог», — сказал он.
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Он отметил, что со стороны Украины Россия видит только нежелание режима вести диалог и неготовность к нему.
Песков подчеркнул, что западные покровители не позволяют киевскому режиму начинать переговоры.
«Можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — заключил Песков.
Ранее представитель Кремля обратил внимание, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, которая исключает вступление Украины в НАТО. Он также объяснил природу заявлений Запада об агрессивности России.
Кремль
Дмитрий Песков
Переговоры
Украина
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