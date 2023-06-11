Власть 11 июня 2023, 12:16 Песков заявил об отсутствии фундамента для диалога с Украиной Песков: у России нет даже хлипкого фундамента для переговоров с Украиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сейчас у России нет и хлипкого фундамента, чтобы вести переговоры с украинскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, чтобы выстраивать хотя бы какой-то диалог», — сказал он.

Реклама

Он отметил, что со стороны Украины Россия видит только нежелание режима вести диалог и неготовность к нему.

Песков подчеркнул, что западные покровители не позволяют киевскому режиму начинать переговоры.

«Можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — заключил Песков.

Ранее представитель Кремля обратил внимание, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, которая исключает вступление Украины в НАТО. Он также объяснил природу заявлений Запада об агрессивности России.