12 июня 2023, 22:55
Макрон раскрыл продолжительность контрнаступления ВСУ
Президент Франции Макрон: наступление ВСУ будет длиться несколько недель или месяцев
Контрнаступление, которое ВСУ начали на днях, продлится несколько недель или месяцев. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова привел ТАСС.
«Украинское наступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Оно должно продлиться несколько недель или месяцев», — сказал он.
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Макрон подчеркнул, что западные соратники киевской власти сделали все, чтобы помочь осуществить наступательные действия. По его словам, это позволит создать хорошие условия для возможных будущих переговоров о прекращении конфликта.
Французский лидер подчеркнул, что его страна и дальше продолжит поддерживать Украину во всех сферах — военной, политической, экономической.
По мнению китайских политологов, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало украинского контрнаступления из-за давления Запада. По их мнению, США и некоторым европейским странам нужны позитивные сдвиги, чтобы было проще убеждать общественные и политические силы продолжать оказывать поддержку ВСУ.
Эммануэль Макрон
ВСУ
Франция
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