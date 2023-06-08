Мир 08 июня 2023, 10:42 Контрнаступление Украины назвали большой дезинформацией Президент Белоруссии Лукашенко назвал контрнаступление Украины большой дезинформацией РИА «Новости»

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Контрнаступление Украины — это большая дезинформация, на самом деле никакого «контрнаступа» не наблюдается. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ, сообщил ТАСС.

По словам Лукашенко, за последнее время Вооруженные силы Украины потеряли много военной техники. Президент Белоруссии добавил, что ВСУ также лишились большого числа военнослужащих, написало БелТА.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия в течение трех дней предпринимала попытки наступления на разных участках фронта. По словам министра, российские солдаты и офицеры остановили противника, проявив мужество и героизм.

При этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил Reuters, что контрнаступление ВСУ еще не началось. Когда украинские боевики перейдут к наступательным действиям, все об этом узнают, подчеркнул секретарь СНБО.