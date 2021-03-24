Севшее на мель гигантское судно заблокировало Суэцкий канал

Огромное судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала, в результате чего движение судов по нему в обе стороны оказалось полностью заблокировано. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижения торговых кораблей, судно Ever Given способно перевозить до 20 тысяч морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и следовало в порт Нидерландов. Контейнеровоз застрял у берегов Египта. После того, как корабль сел на мель, в Суэцком канале образовался затор, застряло еще по меньшей мере 100 судов.

Вероятной причиной произошедшего назвали непогоду. В компании Evergreen Marine заявили, что судно при сильном порыве ветра отклонилось от курса и село на мель.

Накануне в Суэцком канале сухогруз «Арку Роял» задел кормовую часть российского военного танкера «Кола». Никто из членов экипажа на борту танкера не пострадал, разлива топлива не произошло. В пресс-службе Балтийского флота РФ заявили, что сухогруз нарушил правила судоходства. Капитан «Арку Роял» признал вину.