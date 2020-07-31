Политолог рассказал, почему МИД России долго не комментировал задержание россиян в Белоруссии

По словам политолога, МИД РФ не реагировал на ситуацию, так как узнавал реальную причину задержания россиян. Также ведомство пыталось выяснить, был ли согласен на это президент Белоруссии Александр Лукашенко или же его хотели подставить для ссоры между странами.

«Ранее все договоренности между Путиным и Лукашенко были достигнуты, поэтому для российских государственных лиц инцидент был крайне неожиданным, неясно, с чем случившееся связано, поэтому и выясняли», — пояснил Марков.

Он уверен, что Москва не перестанет поддерживать Лукашенко, так как нет другого пророссийского кандидата на должность президента республики.

«Другой кандидатуры нет, потому что политика российского руководства все время заключалась в том, чтобы максимально признавать легитимность существующих режимов, а не готовить альтернативу», — объяснил политолог.

Он считает, что это является ошибкой, которая уже была совершена с Украиной, а теперь под угрозой стоит и Белоруссия.