Эксклюзив 12 апреля 2024, 19:45 «Конкуренция двух проектов». Политолог объяснил слова Лукашенко о переговорах по Украине Маркелов: Лукашенко заговорил о переговорах в противовес саммиту в Швейцарии РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на необходимость возвращения России и Украины к переговорам по стамбульскому формату в противовес предстоящему мирному саммиту в Швейцарии. Об этом «360» сказал политолог Сергей Маркелов.

«В политике все возможно, два года можно отрицать эти договоренности, но я думаю, что пока Украина и Россия идут параллельными путями. Лукашенко неспроста озвучил эту историю в информационный и смысловой противовес саммиту, который пройдет в Швейцарии в июне», — заявил он.

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Маркелов отметил, что сейчас идет конкуренция двух проектов. По его словам, Лукашенко своим заявлением напомнил Западу, что Украина обсуждала разрешение конфликта в Стамбуле весной 2022 года.

«Но потом вмешалась большая политика в лице Бориса Джонсона. Сейчас было бы очень грустно, будь в инфополе только украинская „формула мира“, но тут уже есть другой готовый вариант. Если Лукашенко озвучил это, то значит ряд стран, в том числе Китай, Индия и Турция могут быть лоббистами этой истории», — добавил политолог.

Ранее Лукашенко заявил, что России и Украине нужно вернуться к проекту стамбульского договора, его идею одобрил Владимир Путин.

В Швейцарии 14 и 15 июня пройдет мирный саммит по Украине, Россия приглашение на него пока не получила.