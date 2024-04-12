12 апреля 2024, 18:56
Швейцария в ближайшие дни определится с приглашением России на саммит по Украине
Глава МИД Кассис: Швейцария скоро решит, приглашать ли РФ на саммит по Украине
Власти Швейцарии в ближайшее время примут решение по поводу приглашения России на мирную конференцию по теме Украины. Об этом на пресс-конференции сказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
«Для нас является хорошим знаком, что Владимир Путин уже упомянул о конференции в Швейцарии. Сейчас мы находимся в состоянии нелинейного танца и скоро примем решение по этому поводу. Мы проанализируем различные шаги в ближайшие дни», — отметил он.
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Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов заявлял, что швейцарские власти не направляли приглашения России по поводу участия в этом мероприятии.
Президент России Владимир Путин расценил предстоящий саммит как «паноптикум» и отметил, что организаторы саммита открыто говорят о невозможности достижения результата без участия России, однако не зовут страну на него.
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