Мир 12 апреля 2024, 18:56 Швейцария в ближайшие дни определится с приглашением России на саммит по Украине Глава МИД Кассис: Швейцария скоро решит, приглашать ли РФ на саммит по Украине Unsplash

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Власти Швейцарии в ближайшее время примут решение по поводу приглашения России на мирную конференцию по теме Украины. Об этом на пресс-конференции сказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Для нас является хорошим знаком, что Владимир Путин уже упомянул о конференции в Швейцарии. Сейчас мы находимся в состоянии нелинейного танца и скоро примем решение по этому поводу. Мы проанализируем различные шаги в ближайшие дни», — отметил он.

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Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов заявлял, что швейцарские власти не направляли приглашения России по поводу участия в этом мероприятии.

Президент России Владимир Путин расценил предстоящий саммит как «паноптикум» и отметил, что организаторы саммита открыто говорят о невозможности достижения результата без участия России, однако не зовут страну на него.