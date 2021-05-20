Конгресс США выступил за запрет признавать Крым российским

В международном комитете конгресса США единогласно поддержали законопроект, который запрещает федеральным ведомствам признавать Крым российским. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ еще в феврале внес на рассмотрение конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Геральд Коннолли. Перед слушаниями он созвонился с неким украинским парламентарием, который призвал его как можно скорее предпринять действия по закону о «непризнании аннексии».

В законопроекте идет речь о запрете действий, направленных на признание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами.

Один из конгрессменов, представляющих Техас, поначалу предложил расширить документ санкциями против газопровода «Северный поток — 2», но потом отказался от этой идеи.

Следующим этапом после одобрения профильным комитетом станет рассмотрение закона всем составом палаты представителей. Если они его одобрят, закон направят в сенат.

Крым вошел в состав России по результатам народного референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.

В Рейкьявике ранее прошла первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В Госдепе по итогам переговоров заявили, что Вашингтон продолжит выступать против «Северного потока — 2».