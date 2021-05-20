Блинкен заявил об общих интересах США и России, но санкциям против СП-2 они не помешают

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал на совпадение интересов Москвы и Вашингтона во многих сферах. Американская сторона ищет сотрудничества, но продолжит выступать против «Северного потока — 2».

Глава Госдепа обозначил позицию американской стороны на первой очной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике. Блинкена процитировал ТАСС.

«Есть много сфер, в которых наши интересы совпадают. И мы считаем, что можем работать вместе и в действительности наращивать [взаимодействие] на основании этих интересов», — подчеркнул он.

Госсекретарь заметил, что речь в частности идет о борьбе с COVID-19 и пандемией, изменении климата и урегулировании вопросов по ядерным программам Ирана и Северной Кореи, а также об Афганистане.

В Вашингтоне рассчитывают, что работа РФ и Соединенных Штатов «в духе сотрудничества» многим окажется на руку.

«Наши люди, мир могут оказаться в большей безопасности. Этого мы и добиваемся», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Тем не менее позиция Белого дома по проекту «Северный поток — 2» остается неизменной: Соединенные Штаты намерены и впредь выступать против него. Блинкен обратил внимание, что в интересах Вашингтона — приостановка санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Одновременно с этим в докладе Госдепа по «Северному потоку — 2» упомянуты санкционные меры против четырех судов, пяти организаций и одного физического лица.