Бундестаг прокомментировал решение США отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Если президент США Джозеф Байден действительно решил отказаться от политики санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», то он проявит разум, а не слабость. Запретительные меры Вашингтона против проекта нарушают международное право.

В интервью газете «Известия» об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Если Джо Байден действительно решил отойти от нарушающей международное право политики США в отношении „Северного потока — 2“, то я это очень приветствую. Саму идею о наложении рестрикций на управляющего директора компании, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости», — заявил Эрнст.

Он также назвал неприемлемой политику санкций, которую Вашингтон использует для продвижения собственных интересов. Глава комитета предположил, что Байден наладит отношения с Россией, если вернется к поведению настоящего партнера, «уважающего суверенитет своих союзников».

Ранее стало известно, что Госдеп США хочет санкционировать несколько российских судов, участвующих в строительстве газопровода. Однако наказывать отвечающую за проект компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора он не собирается.