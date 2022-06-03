Конгресс потребовал от Байдена отчет о тратах $40 млрд на помощь Украине

Администрация Джо Байдена должна предоставить конгрессу США отчет о расходовании 40 миллиардов долларов, выделенных Украине в качестве военной помощи. Такое требование выдвинули ряд конгрессменов, пригрозив блокировкой следующих пакетов помощи, сообщило издание Politico.

«На Капитолийском холме растут опасения по поводу способности администрации Байдена должным образом учитывать беспрецедентную волну наличных денег и отслеживать тысячи американских вооружений, направляющихся в Украину», — пишет газета.

Конгрессмены предупредили администрацию президента, что в будущем пакет помощи может потерять безоговорочную поддержку конгресса, если их не устроит качество предоставленного Пентагоном отчета по расходованию выделенных средств. До данным газеты, ведомство и раньше с трудом справлялось» с этой задачей. Полный учет уже выделенного финансирования будет «критически важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование», заявил один из сенаторов.

Президент США Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине, 6,3 миллиарда долларов пойдет именно на военную помощь, 8,7 миллиарда — на экономическую, и пять миллиардов долларов — на гуманитарную помощь. Исходя из подсчетов, три четверти они оставили себе — за обучение украинского персонала, за логистические цепочки, считает эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.