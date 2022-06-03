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    03 июня 2022, 04:19

    Конгресс потребовал от Байдена отчет о тратах $40 млрд на помощь Украине

    Politico: конгресс США потребовал отчета о расходовании 40 млрд долларов помощи Украине

    Полина Созыкина

    Администрация Джо Байдена должна предоставить конгрессу США отчет о расходовании 40 миллиардов долларов, выделенных Украине в качестве военной помощи. Такое требование выдвинули ряд конгрессменов, пригрозив блокировкой следующих пакетов помощи, сообщило издание Politico.

    Конгресс потребовал от Байдена отчет о тратах $40 млрд на помощь Украине

    «На Капитолийском холме растут опасения по поводу способности администрации Байдена должным образом учитывать беспрецедентную волну наличных денег и отслеживать тысячи американских вооружений, направляющихся в Украину», — пишет газета.

    Конгрессмены предупредили администрацию президента, что в будущем пакет помощи может потерять безоговорочную поддержку конгресса, если их не устроит качество предоставленного Пентагоном отчета по расходованию выделенных средств. До данным газеты, ведомство и раньше с трудом справлялось» с этой задачей. Полный учет уже выделенного финансирования будет «критически важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование», заявил один из сенаторов.

    Президент США Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине, 6,3 миллиарда долларов пойдет именно на военную помощь, 8,7 миллиарда — на экономическую, и пять миллиардов долларов — на гуманитарную помощь. Исходя из подсчетов, три четверти они оставили себе — за обучение украинского персонала, за логистические цепочки, считает эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.