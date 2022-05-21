Байден подписал законопроект о выделении 40 млрд долларов Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов рублей на помощь Украине. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

В частности, 6,3 миллиарда долларов пойдут на военную помощь, 8,7 миллиардов — на экономическую, в том числе на финансирование государственных служб, и пять миллиардов долларов — на гуманитарную помощь. Еще 900 миллионов направят на поддержку украинских беженцев. В законопроекте выделение средств назвали «чрезвычайным ассигнованием».

Ранее, 11 мая, проект одобрила палата представителей американского конгресса.

Дополнительная финансовая помощь Украине — способ затянуть конфликт, считает политолог Юрий Светов. При этом, как рассказал сенатор Рэнд Пол, в бюджете США уже нет денег на эти цели, занимать их придется у Китая. В то же время простые жители Соединенных Штатов ощущают на себе последствия инфляции и нехватку продовольствия. Сенатор назвал выделение такой огромной суммы опрометчивым шагом.