США «оставили себе» большую часть 40 миллиардов, отданных Украине

Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На сайте Белого дома пояснили, что 6,3 миллиарда долларов пойдет именно на военную помощь, 8,7 миллиардов — на экономическую, в том числе на финансирование государственных служб, и пять миллиардов долларов — на гуманитарную помощь. Еще 900 миллионов направят на поддержку украинских беженцев. Несмотря на видимую щедрость, США проявили неискренность и хитрость, рассказал «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — его речь.

Молодцы американцы, что они раскрыли суть своих 40 миллиардов долларов. Из этих сумм, по сути, три четверти они оставили себе! Они оставили себе суммы за обучение того персонала, который есть, суммы за логистические цепочки, огромную сумму за инструкторскую подготовку людей, которые придут туда, и только около восьми миллиардов непосредственно идут на те цели, которые украинцы перед собой ставили.

Я бы хотел еще обратить внимание на некое нарушение логистической последовательности и очередности количества средств поражения и боеприпасов. В последней партии вместе с 50 всего оружиями М777, которые, правда, в этот раз они предполагают с штатными буксирами, но тем не менее без должного оснащения всеми системами, поставляют 100 тысяч снарядов. Даже если все это разделить и предположить, что воздействия на их орудия с нашей стороны не будет никакого, ни один канал ствола не выдержит и трети этого количества снарядов. То есть они продают то, что как бы не нужно.

Также это подтверждает отсутствие специальной системы самонаведения. Снаряды даются, как зарядки для рогатки: стреляйте, стреляйте, стреляйте. Сто тысяч снарядов — этого хватило бы, наверное, до Ла-Манша! И 155 миллиметров — серьезный калибр, способный поразить огромное количество объектов.

Все это говорит о некой неискренности так называемых старших партнеров украинских неонацистов.