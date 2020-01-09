Конфликт США и Ирана назвали ненужным России

Противостояние США и Ирана может быть выгодно России для укрепления своих позиций в Сирии, заявило издание Die Welt. Однако политолог, военный эксперт и специалист по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке Анатолий Несмиян заверил «360», что Москве этот конфликт не нужен.

Как утверждает Die Welt, Иран является для России не только союзником на Ближнем Востоке, но и конкурирующей страной. Москва заинтересована в том, чтобы ослабить силы Ирана в среднесрочной перспективе. Именно поэтому российская сторона ограничивается заявлениями, хоть официально и осуждает убийство иранского генерала Касема Сулеймани Штатами.

«Если Иран окажется под давлением, Москва сможет воспользоваться возможностью для расширения своего влияния в Дамаске», — поясняет автор статьи.

По словам Несмияна, России вообще не на руку конфликт США и Ирана. Кроме того, Москва не имеет к этому противостоянию никакого отношения.

«Если говорить такими старорежимными словами, то между Ираном и Соединенными Штатами [идет] борьба. Это борьба двух империалистических хищников: одного мелкого и одного крупного. Иран строит на сегодняшний момент такую новую Персидскую империю, потому что его модель развития неспособна развивать страну иначе, чем экспрессивным путем», — отметил эксперт.

Он добавил, что Тегеран вынужден использовать политику территориальных захватов, что он и делает в Ираке, Сирии и Йемене. Схватка американской и иранской сторон «нас практически не касается». Конфликт стран также не сможет повлиять на укрепление сил России в Сирии.

«На сегодняшний момент текущая ситуация в Сирии сохраняется только потому, что Россия обеспечивает техническую поддержку режиму Асада, а Иран обеспечивает поддержку людским ресурсом на земле. Если вдруг Иран уйдет из Сирии, то все эти территории, которые на сегодняшний момент формально числятся за Асадом, будут в значительной степени утеряны», — пояснил Несмиян.

Эксперт подчеркнул, что у России нет возможности послать в Сирию контингент наземных сил.

«Я очень сильно не уверен в том, что наши позиции в Сирии в случае ухода Ирана укрепятся. Скорее всего, они, наоборот, схлопнутся. В лучшем случае мы сможем оборонять только свои базы в Тартусе и Хмеймиме», — заключил он.

Конфликт США и Ирана обострился 3 января, после убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Он погиб во время ракетного обстрела со стороны Штатов.

После этого Иран пообещал отомстить и в ночь на 8 января начал обстрел двух американских военных баз в Ираке. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о введении новых санкций, но сообщил, что Вашингтон готов к миру.