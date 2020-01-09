СМИ: США готовы к переговорам с Ираном

США заявили, что готовы вести переговоры с Ираном, чтобы снизить возникшую в регионе напряженность. На диалог Вашингтон пойдет без предварительных условий.

Соответствующая информация содержится в письме, направленном в СБ ООН постпредом Соединенных Штатов при международной организации Келли Крафт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

По словам Крафт, США выражают готовность «включиться в серьезные переговоры с Ираном». Вашингтон надеется, что ему удастся «не допустить распространение угрозы международному миру и стабильности». Кроме того, полагают американцы, подобные меры предотвратят эскалацию с иранской стороны.

Постпред США при ООН отметила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани можно «оправдать» статьей 51 Устава международной организации. В ней упоминается право государства на самооборону.

Авиаудары США в конце декабря 2019 года, обратила внимание Крафт, нанесены как ответная мера после нападений «со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований», совершенных по американским силам и интересам на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января КСИР ударил по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе страны и аэродрому в Эрбиле. Эксперты рассказали о возможном исходе противостояние США и Ирана.