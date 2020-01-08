Путин и Эрдоган назвали убийство Сулеймани неправомерным

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление по поводу убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Главы государств назвали действия США рискованными и неправомерными.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенты обсудили напряженную ситуацию в Персидском заливе, которая сложилась в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против Сулеймани и простых иранцев. Путин и Эрдоган приняли совместное заявление и подтвердили решимость развивать двустороннее партнерство во всех областях. Об этом сообщил «Интерфакс».

«В связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права», — приводит агентство слова Лаврова.

Путин прибыл в Стамбул вечером 7 января. 8 января он провел переговоры с Эрдоганом за закрытыми дверями. После этого лидеры России и Турции объявили о запуске работы газопровода «Турецкий поток».