Мир 08 марта 2023, 05:24 Конфликт на Украине затянется надолго — Шольц Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине затянется надолго Pixabay

Читать 360tv в

Украинский конфликт продлится еще долго, поэтому нужно поставить производство оружия и боеприпасов на поток. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с согражданами в Котбусе, федеральная земля Бранденбург. Слова немецкого политика привел ТАСС.

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», — подчеркнул Шольц.

Реклама

По мнению канцлера, производство оружия и боеприпасов нужно перевести на постоянную основу.

Реклама

Шольц ранее заявлял, что Запад готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией. Решение об окончании противостояния должна принимать сама Украина, считает канцлер, при этом он добавил, что основой для этого должен стать отвод российских войск.

Во время переговоров в Вашингтоне канцлер Германии и президент США Джо Байден выразили готовность вводить санкции против России «так долго, как это необходимо».