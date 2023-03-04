Мир 04 марта 2023, 09:03 США и Германия решили вводить против России неограниченные санкции Байден и Шольц договорились о неограниченных антироссийских санкциях РИА «Новости»

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США и ФРГ выразили готовность вводить санкции против России «так долго, как это необходимо». Об этом заявили президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время переговоров в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Они подтвердили свое обязательство возлагать на Россию ответственность <…> столько, сколько потребуется», — указали в публикации.

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Также Байден и Шольц обсудили возможность продолжения помощи Украине — как экономической, так и политической. Они отметили важность международной солидарности с украинским народом.

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На встрече президент США и канцлер Германии затронули и другие международные вопросы. Лидеры двух стран подтвердили прочные двусторонние отношения.

Ранее возможных посредников между Россией и Украиной назвали в Германии. По мнению бывшего военного советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, эту роль могут взять на себя Китай, Индия и Турция.