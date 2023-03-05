Важное 05 марта 2023, 18:34 Запад предоставит Украине гарантии после завершения конфликта Шольц: Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине по завершении конфликта РИА «Новости»

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Западные государства готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Запад готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией. Украина сама примет решения о урегулировании конфликта, но отвод российских войск должен стать основой для этого», — сказал он.

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Кроме того, канцлер заявил о полной энергетической независимости страны от российских поставок.

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«ФРГ стала полностью независимой от угля, нефти и газа из России. Нам удалось это сделать, хотя говорили, что в Германии произойдет дефицит энергоносителей. Но ничего такого нет», — отметил он.

Также Шольц сообщил, что в Германии на постоянной основе будет расти оборонное производство. Немецкий политик находится с рабочим визитом в США, где он проведет рабочую встречу с американским лидером Джо Байденом.

Ранее канцлер Германии призвал не отказываться от диалога с Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.