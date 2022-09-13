Вучич сравнил последствия конфликта на Украине с мировой войной | 360°

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Вучич сравнил последствия конфликта на Украине с мировой войной

Президент Сербии Вучич: последствия конфликта на Украине сравнимы с мировой войной

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Последствия конфликта на Украине настолько масштабны, что их можно сравнить с мировой войной. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к Народной скупщине (парламенту) Сербии.

«За этот промежуток времени случился большой конфликт на востоке Европы, который по своим последствиям соизмерим с мировой войной, и он оказал огромное влияние на Сербию», — заметил он.

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Сербский лидер перечислил ключевые национальные вопросы: Косово и Метохия. Он обратил внимание, что не признает независимость Косова.

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Ранее Вучич спрогнозировал кризис с продуктами питания в мире. По его мнению, ограничение цены спровоцирует спекуляцию среди торговцев и производителей.

Кроме того, сербский лидер признался, что следил за выступлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. По словам Вучича, в сложившейся ситуации с энергетическим кризисом «никто не хочет искать решение, все ожидают поражения противника, а не компромисса».

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