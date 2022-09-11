Вучич спрогнозировал кризис с продуктами питания в мире | 360°

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Вучич спрогнозировал кризис с продуктами питания в мире

Президент Сербии Вучич: в мире произойдет кризис с продуктами питания

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Президент Сербии Александр Вучич предрек начало мирового кризиса с продуктами питания. Его заявление, прозвучавшее во время визита в ОАЭ, привел портал «Вечерние новости».

«Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать», — подчеркнул Вучич.

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Ранее небывалый продовольственный кризис из-за антироссийских санкций пообещали Европе. По словам доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова, засуха ударила по сельскому хозяйству и энергетике, а санкции сильно усугубили ситуацию.

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Политолог Сергей Марков призвал не сгущать краски. По его словам, Европа накопила «жирок», который «еще трясти и трясти». Европейцы привыкли выбрасывать до половины покупаемых продуктов, а теперь станут избавляться от 25%, предположил Марков.

Голода в Европе, скорее всего, не будет, но продукты вполне могут подорожать в полтора раза.

Александр Вучич

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