17 декабря 2022, 02:00
Сунак поручил провести аудит помощи Украине
Премьер Британии Сунак поручил провести аудит помощи Украине
Правительство Великобритании оценит ход конфликта на Украине и подготовит отчет об использовании военной помощи Киеву по поручению премьера Риши Сунака, сообщило «Би-би-си» со ссылкой на свои источники.
«Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили на выходе», — пояснил собеседник.
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По данным СМИ, запрос Сунака вызвал тревогу в правительстве Соединенного Королевства. Эта мера может затормозить поставки вооружения для нужд ВСУ в «ключевой фазе конфликта». Источник утверждает, что британский премьер проявляет излишнюю осторожность.
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Лондон 9 декабря пообещал Киеву поставить зенитные орудия и системы ПВО. По последним подсчетам, военная помощь Украине в текущем году обошлась Британии в 2,87 миллиарда долларов.
В конце ноября Лондон отправил Киеву партию ракет Brimstone-2. В Минобороны страны надеются, что это остановит наступление ВС РФ.
Однако российские военные методично продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО. Россия наносит комбинированные удары, Украине их не отразить.
Великобритания
Украина
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