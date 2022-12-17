Спецоперация 17 декабря 2022, 01:55 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины Воздушную тревогу объявили Черниговской, Сумской, Черкасской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили во многих областях Украины. Об этом свидетельствуют данные «Карты воздушных тревог».

Сирены звучат с 1:10 в Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.

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Оповещения о взрывах на Украине поступают сегодня весь день. Утром 16 декабря они прогремели в Киеве, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, в Полтаве и на других территориях. Удары по Одесской области привели к повреждению энергетической инфраструктуры.

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Харьков Полтава, Херсон и Запорожье остались без света. В Киеве тоже объявляли о перебоях в электро- и водоснабжении. Мэр города Виталий Кличко напомнил горожанам, что необходимо «на всякий случай» запастись питьевой и технической водой.