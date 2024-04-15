Мир 15 апреля 2024, 11:43 Конфискация российских активов в Великобритании затянется на десятилетия — юрист Юрист по санкциям Бонд: Великобритания не сможет конфисковать российские активы Philipp von Ditfurth/dpa / Global Look Press

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Власти Великобритании из-за отсутствия правоприменительной практики не смогут конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Судебные разбирательства по этому вопросу могут занять несколько десятилетий, заявил Politico юрист, специалист по санкциям в компании Macfarlanes Фрэнсис Бонд.

«Не существует прямого юридического прецедента. Это совершенно неизведанная правовая территория. <…> Даже если будет конфискована только чистая прибыль, а не базовые активы, международные судебные процессы займут годы, если не десятилетия», — сказал он.

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По оценкам издания, британские власти заморозили активы отдельных лиц на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (22,5 миллиарда долларов) и средства Центробанка России объемом около 26 миллиардов фунтов стерлингов (32,5 миллиарда долларов). Конфискацию базовых активов, по мнению Фрэнсиса Бонда, можно провести под юрисдикцией Евросоюза, но его члены пока не пришли к консенсусу. Юрист согласился с мнением коллег, что изъятие денег незаконно и вряд ли состоится.

В целом за рубежом заморозили около 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. «Известия» сообщили о призыве министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона использовать эти деньги для оказания помощи Украине.