Деньги 01 марта 2024, 12:47 Минное поле для ЕС. Что будет с конфискованными активами России Финансовый советник Родин: при изъятии активов пострадает не Россия, а сам ЕС Коллаж: Freepi / Телеканал «360»

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Замороженные активы России стали яблоком раздора на Западе. Соединенные Штаты уже готовы переступить Рубикон и изъять около 300 миллиардов долларов, но Евросоюз тщетно пытается их удержать — слишком много рисков на юридическом минном поле. Что будет, если ЕС прогнется под давлением США, и как сильно конфискация ударит по экономике России, «360» рассказал финансовый советник Алексей Родин.

Далее — его прямая речь.

Давление на ЕС без последствий для США

США давят на ЕС с целью обязать европейское правительство изъять российские активы в пользу Украины или, может быть, для кого-то еще. Но суть не в этом. Основной момент в том, что это прецедент, которого вообще не было в истории, когда изымают деньги, грубо говоря, без суда и следствия.

Антироссийские санкции не подразумевали изъятия активов, а сейчас Америка двигает Европу к шагу, которого еще никогда не было.

Сами американцы изымать активы лично не собираются. Получается, Вашингтон хочет руками Евросоюза провернуть это дело. Согласится Европа или нет, пока неизвестно — среди руководства все же есть думающие и грамотные политики, и есть те, кто идет на поводу у США.

Западные страны заморозили около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) в ценных бумагах и наличных деньгах, более двух третей из которых — в Европейском союзе. Для сравнения: в Соединенных Штатах сумма активов составляет чуть более пяти миллиардов долларов.

По факту любой человек понимает: если в ЕС изымут чьи-то активы, то из Европы будет утекать капитал. Например, те же самые арабы представят, мол, вдруг кто-то на Западе захочет обвинить в нападении на Израиль какую-то страну Ближнего Востока, или китайцы, по своей сути коммунисты, которых ненавидит Америка, могут также попасть в немилость, и их активы могут подобным образом изъять.

Поэтому, естественно, крупный капитал из Европы основательно утечет.

Но куда этот капитал могут деть? Вероятно, его направят на азиатские рынки, и, конечно, какую-то часть отправят в Америку. Если в изъятии будет виновата Европа, то она, соответственно, останется крайней в вопросе конфискации. В США капитал успешно приземлится, что, безусловно, выгодно Вашингтону.

Реакция России

Но на каждую силу действия есть сила противодействия. Естественно, в России также будут изымать иностранные активы. По подсчетам, после ситуации с Крымом в 2014 году за рубежом сумма российских активов составляла примерно 400 миллиардов [долларов], а иностранных в России — 700 миллиардов.

После Крыма Россия уменьшила количество активов за рубежом, и, получается, что у нас здесь денег иностранных компаний намного больше, чем российских в Европе.

Пострадают все деньги от сделок, когда в санкционном порядке зарубежные компании выкупали активы. Их владельцы придут к своим правительствам и скажут: «Что же вы сделали?» Это еще больше пошатнет экономику Евросоюза.

В результате, если смотреть по количеству средств, думаю, Россия может оказаться в плюсе. Вряд ли российское правительство будет изымать все на все. Вероятно, будет тактика рубль в рубль: у нас изымут 300 миллиардов, и мы изымем столько же. Тем не менее у нас потенциал больше примерно в два раза. И в принципе, западный мир бизнеса это понимает. Но политикам большой разницы нет, поскольку они преследуют свои цели.

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Финансовый рикошет и реакция третьих стран

Более того, напомню, что третьи страны — такие же инвесторы, покупающие акции и вкладывающиеся в зарубежные государственные облигации развитых стран. Естественно, после конфискации российских активов из европейского капитала начнут утекать деньги многих иностранных вкладчиков.

Допустим, какая-то банановая республика (страны с неразвитой экономикой, большим процентом бедного населения, термином обычно обозначают государства Латинской Америки. — прим. ред.) вложила свой золотовалютный резерв в облигации государственного займа Германии.

После изъятия посмотрит на всю эту картину и скажет, мол, лучше-ка я оттуда денежки заберу. Соответственно, отток будет не только частного капитала из Европы, но также и государственного. Это огромные деньги, и ЕС очень сильно пострадает от этой истории.