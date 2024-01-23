Эксклюзив 23 января 2024, 17:04 «Манящие и опасные». Евросоюз побоялся красть замороженные активы России Блогер «Голос Мордора»: ЕС боится возможных последствий кражи активов РФ piqsels

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Евросоюз не может «просто взять и украсть» замороженные российские активы, поскольку опасается последствий. О том, какими они могут быть, в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Что-то странное происходит с российскими активами, замороженными в Евросоюзе. Так как они заморожены, то должны просто находиться на балансе, не находясь в обороте. Но [глава евродипломатии] Жозеп Боррель озвучил тут благую для Украины весть о том, что Евросоюз близок к решению по использованию доходов, которые эти активы приносят.

Непредсказуемые последствия

Украсть деньги можно было у Ливии, потому что страну уничтожили и она просто перестала существовать. Ливийские деньги просто исчезли, растворились. Украсть можно было у Ирака, заявив, что конфискованы «кровавые деньги Саддама Хуссейна». Украсть можно было золото Венесуэлы. Но украсть огромное количество денег страны, которая была прочно интегрирована в международную финансовую систему, — тут могут быть непредсказуемые последствия.

Российские активы на Западе — вещь одновременно манящая и очень опасная. Можно нанести самим себе такой удар, что оправиться будет крайне сложно. Да еще неизвестно, как на это ответит Россия, ведь это игра, в которую можно играть вдвоем. Запад и так в убытке от своих же санкций, но добавить очень хочется.

Но в любом случае это не такие уж и большие деньги, и на доходы от них вряд ли получится содержать Украину. Если это попытка откосить от финансирования прогорающего украинского проекта, то очень сомнительная.