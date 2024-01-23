23 января 2024, 17:04
«Манящие и опасные». Евросоюз побоялся красть замороженные активы России
Блогер «Голос Мордора»: ЕС боится возможных последствий кражи активов РФ
Евросоюз не может «просто взять и украсть» замороженные российские активы, поскольку опасается последствий. О том, какими они могут быть, в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
Что-то странное происходит с российскими активами, замороженными в Евросоюзе. Так как они заморожены, то должны просто находиться на балансе, не находясь в обороте. Но [глава евродипломатии] Жозеп Боррель озвучил тут благую для Украины весть о том, что Евросоюз близок к решению по использованию доходов, которые эти активы приносят.То есть Евросоюз продолжает их использовать. Но просто взять и украсть тоже очень сильно боится. Не из-за того, что никогда не крал чужие деньги, — странам Европы делать такое не впервой, у них в этом деле многовековой успешный опыт. Но тут есть некоторые нюансы.
Непредсказуемые последствия
Украсть деньги можно было у Ливии, потому что страну уничтожили и она просто перестала существовать. Ливийские деньги просто исчезли, растворились. Украсть можно было у Ирака, заявив, что конфискованы «кровавые деньги Саддама Хуссейна». Украсть можно было золото Венесуэлы. Но украсть огромное количество денег страны, которая была прочно интегрирована в международную финансовую систему, — тут могут быть непредсказуемые последствия.Ведь в Европе много китайских, индийских, арабских денег. Они приносят хороший доход, во многом обеспечивая экономику Европы. И тут все эти страны увидят, как легко они могут эти деньги потерять. Обвинят Саудовскую Аравию в нарушении прав человека, введут санкции — и плакали денежки королевства. Китай уже чуть ли не в открытую называют врагом, так мало ли до чего может дойти?
Российские активы на Западе — вещь одновременно манящая и очень опасная. Можно нанести самим себе такой удар, что оправиться будет крайне сложно. Да еще неизвестно, как на это ответит Россия, ведь это игра, в которую можно играть вдвоем. Запад и так в убытке от своих же санкций, но добавить очень хочется.
Но в любом случае это не такие уж и большие деньги, и на доходы от них вряд ли получится содержать Украину. Если это попытка откосить от финансирования прогорающего украинского проекта, то очень сомнительная.К тому же не стоит забывать и предупреждение о том, что русские всегда приходят за своими деньгами. И неважно, о какой сумме идет речь.
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