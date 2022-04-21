Компания Procter&Gamble заявила о возможном уходе из России

Американская компания Procter&Gamble (P&G) заявила о возможном уходе из России. Причиной являются санкции, финансовые ограничения и проблемы с поставками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию представителей компании.

В P&G отмечают, что главным фактором при принятии окончательного решения станет влияние ситуации на Украине на клиентов, розничных поставщиков и дистрибьютеров компании. До начала спецоперации копрорация получала в России и на Украине от 1,5% до 2% глобальной прибыли.

В марте P&G сообщила о прекращении инвестиций в российский сегмент бизнеса и сокращении перечня экспортируемой в страну продукции.

Ранее крупный японский производитель электроники Toshiba объявил о том, что он приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию. Такое решение принято на фоне спецоперации на Украине.

Также о том, что покидает российский рынок, объявила финская телекоммуникационная компания Nokia. В корпорации заявили, что «с начала спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно».