Toshiba заявила о приостановке новых заказов и инвестиций в Россию

Крупный японский производитель электроники Toshiba объявил о том, что он приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию. Такое решение принято на фоне спецоперации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 млниен ($774 тысячи) на гуманитарную помощь. В дополнение, мы в настоящее время приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию», — отмечается сообщении компании.

Toshiba также выразила надежду на скорейшее завершение конфликта, в связи с чем компания планирует внимательно следить за ситуацией и «предпринимать должные шаги».

Ранее финская телекоммуникационная компания Nokia заявила о том, что покидает российский рынок. В корпорации заявили, что «с начала спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно». При этом Nokia сообщила, что продолжит обслуживать нынешние инфраструктурные проекты в России.