Компания Nokia объявила об уходе с российского рынка
Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила об уходе из России
Финская телекоммуникационная компания Nokia покидает российский рынок. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте корпорации.
«С начала спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие сотрудников», — говорится в сообщении компании.
При этом Nokia сообщила, что продолжит обслуживать нынешние инфраструктурные проекты в России.
«Мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — сообщили в корпорации.
Всего в 2021 году на долю России в финансовом обороте Nokia пришлось 2% чистых продаж. Поэтому компания не ожидает, что решение об уходе из РФ повлияет на ее прогнозы по капитализации в 2022 году.
Ранее тайваньская компания-производитель компьютерной техники Acer объявила о приостановке деятельности в России из-за последних событий на Украине.