Компания Nokia объявила об уходе с российского рынка

Финская телекоммуникационная компания Nokia покидает российский рынок. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте корпорации.

«С начала спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие сотрудников», — говорится в сообщении компании.

При этом Nokia сообщила, что продолжит обслуживать нынешние инфраструктурные проекты в России.

«Мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — сообщили в корпорации.

Всего в 2021 году на долю России в финансовом обороте Nokia пришлось 2% чистых продаж. Поэтому компания не ожидает, что решение об уходе из РФ повлияет на ее прогнозы по капитализации в 2022 году.

Ранее тайваньская компания-производитель компьютерной техники Acer объявила о приостановке деятельности в России из-за последних событий на Украине.