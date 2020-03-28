Компания OneWeb обанкротилась

Британская компания OneWeb, которая создавала группировку спутников для широкополосного доступа в интернет по всей Земле, подала заявление о банкротстве. Ей не удалось привлечь инвестиции из-за коронавируса.

«Компания [OneWeb] и некоторые из ее контролируемых филиалов добровольно подали заявку о предоставлении защиты в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по Южному округу штата Нью-Йорк», — сообщили в пресс-службе компании.

В заявлении говорится, что OneWeb вела переговоры об инвестициях с начала года, но из-за ухудшения экономической ситуации в мире и нестабильности рынков на фоне эпидемии коронавируса процесс получения финансирование затруднился.

Компания OneWeb собиралась создать группировку спутников для создания широкополосного доступа в интернет для пользователей по всему миру. В 2015 году они подписали контракт на 21 пуск ракет для выведения в космос 672 спутников OneWeb. Пуски планировались с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Несколько уже были выполнены.

22 марта Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb. Пуск совершали с Байконура, напомнил RT.