Россия вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Это сделала стартовавшая с Байконура российская ракета «Союз-2.1б».

«Наши спутники отделились от ракеты в девять групп, как и было запланировано. На очереди прием сигнала», — сказано в сообщении OneWeb в Twitter.

Субботний запуск спутников компания OneWeb посвятила советскому космонавту Алексею Леонову, который 55 лет назад первым из людей вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2».

Первый запуск в 2020 году состоялся 7 февраля. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Байконур.