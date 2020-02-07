Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Байконур сегодня ночью, 7 февраля. Это был первый запуск в 2020 году.

Запуск ракеты можно посмотреть в трансляции, которая велась на официальном сайте «Роскосмоса».

Спустя 10 минут после начала полета разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами отделился от третей ступени на суборбитальной траектории. Отделение спутников от «Фрегата» планируется провести до 04:27 по московскому времени на высоте в 450 километров. Отделение пройдет группами по два или четыре аппарата.

Контракт на запуск российской ракеты «Союз» со 627 спутниками европейских компаний Arianespace и OneWeb было подписало в июне 2015 года.

С космодрома Байконур за прошедший год осуществили 13 успешных стартов, еще восемь — с Плесецка. Три пуска было на Куру, один — с Восточного.