Одна из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире ExxonMobil рассматривает возможность полного ухода с российского рынка. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Компания может закрыть все свои предприятия на территории РФ к 24 июня. В Exxon по состоянию на прошлый год работали более тысячи человек. Офисы компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске.

«Компания рассматривает возможность закрытия других своих предприятий в России, в том числе продаж популярных смазочных материалов Mobil, к 24 июня», — сказано в материале.

В начале марта ExxonMobil решила выйти из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за событий на Украине. Компания предприняла шаги по прекращению деятельности на посту оператора проекта. Также Exxon приостановила новые инвестиции в российские разработки.