Мир 04 марта 2023, 15:14 Командование ВСУ зачастило в Артемовск Командующий силами спецопераций ВСУ генерал Хоренко приехал в Артемовск для оценки дел Ministry of Defense of Ukraine

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Вслед за командующим Сухопутными войскам Вооруженных сил Украины Александром Сырским в Артемовск прибыл командир сил специальных операций ВСУ, генерал Виктор Хоренко. Об этом пресс-служба украинского ведомства сообщила в социальных сетях.

Генерал проверил работу подчиненных ему подразделений и заявил, что все поставленные задачи они выполняют в полной мере, несмотря на тяжелейшие условия.

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Также Хоренко ознакомился с обстановкой в районах, где действуют силы специальных операций ВСУ, и обсудил с командующими подразделений вопрос обеспечения и организации дальнейшей работы.

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Власти Украины и командование ВСУ официально так и не отдали приказ об отведении подразделений из Артемовска, где ситуация для военных ухудшается с каждым днем.

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» практически окружили город. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского одуматься и отдать приказ об отступлении из города, в котором остались только старики и молодые солдаты.

Пока единственным подтверждением начала отвода сил из Артемовска стало заявление бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, проходившего в городе военную службу в качестве оператора беспилотника. Он пояснил, что его подразделение перевели на другое направление, а сам он получил приказ об убытии из города и переходе в состав территориальной обороны.